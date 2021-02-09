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"عطاء" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على المجموعة العربية للتعليم

عطاء التعليمية
شعار شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

"عطاء" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على المجموعة العربية للتعليم

بمقابل نقدي وإصدار أسهم في شركة عطاء التعليمية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم "المجموعة العربية" وذلك بمقابل نقدي وإصدار أسهم في شركة عطاء التعليمية.

وقالت شركة "عطاء" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها عينت شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن طرفي الصفقة اتفقا على أن المقابل المالي للاستحواذ سيكون عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

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وأشارت "عطاء" إلى أنها ستبدأ أعمال الفحص النافي للجهالة للأوضاع المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين ولمدة 90 يوم عمل.

ولا تنطوي الصفقة على أطراف ذات علاقة، بينما تخضع إجراءات الاستحواذ المقترح إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة عطاء وموافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.

وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال، ومن شركاتھا التابعة أكادیمیة الفیصل العالمیة وشركة نبعة وشركة مبدعون التنمية والشركة الاكاديمية للخدمات التعليمية ومدارس الجودة الأھلیة ومدارس المناھج ومدارس الیاسمین العالمیة ومدارس الألسن العالمیة ومدارس أمجاد قرطبة ومدارس جيل المجد العالمية.

وتھدف مذكرة التفاهم لتحدید إطار التفاھم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بشأن عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاھمات المقدمة والمعتمدة من الطرفین كل بحسبه.

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