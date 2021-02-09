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هيئة المنافسة تقر استحواذ "جازادكو" على جازل للاستثمار

شركة جازان للطاقة والتنمية
شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"
سوق السعودية

هيئة المنافسة تقر استحواذ "جازادكو" على جازل للاستثمار

الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال شركة "جازادكو"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل حصص الشركاء في شركة جازل للاستثمار.

كانت شركة "جازادكو" قد أبرمت في 7 ديسمبر 2020، اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار، وهي شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة، ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في شركات تابعة.

ويكون الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال شركة "جازادكو" من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل.

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وبلغت قيمة الشركة "جازل" نحو 410.03 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة الشركة "جازادكو" المدرجة نحو 625 مليون ريال.

وسيجري الاستحواذ عبر زيادة رأسمال "جازدكو" بنحو 328.03 مليون ريال، بنسبة 65.6% ليصل إلى 828.03 مليون ريال، مقارنة مع رأس المال قبل الزيادة البالغ نحو 500 مليون ريال.

وسيتم سداد قيمة شركة جازل للاستثمار، عبر إصدار 32,802,756 سهم عادي جديد لصالح الشركاء البائعين، بدون أي عوض نقدي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة جازل للاستثمار شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "جازادكو".

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