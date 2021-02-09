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قيمة "ريديت" ترتفع إلى 6 مليارات دولار بعد جولة تمويلية

رديت
ريديت
شركات

قيمة "ريديت" ترتفع إلى 6 مليارات دولار بعد جولة تمويلية

جمعت خلالها 250 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت قيمة منصة ريديت، لتصل إلى 6 مليارات دولار بعد جولة تمويلية جمعت من خلالها الشركة 250 مليون دولار من مستثمرين.

واستفادت الشركة من الشعبية التي اكتسبتها خلال الصعود الصاروخي لعدد من الأسهم أبرزها جيم ستوب GAMESTOP نتيجة لمحادثات تمت على هذه المنصة من قبل متداولين أفراد.

وتهدف ريديت لاستثمار ذلك المبلغ في تطوير الأعمال الإعلانية التابعة لها والتوسع بها.

وقد استفادت الشركة من الشعبية التي اكتسبتها خلال الصعود غير المسبوق لعدد من الأسهم أبرزها GAMESTOP نتيجة لمشاورات بين المتداولين الأفراد تمت عبر إحدى منصاتها.

كما تهدف Reddit لاستثمار التمويل الجديد في تطوير إعلاناتها، علما أنها قد أعلنت في مباراة Super Bowl هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها.

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