قالت شركة أسترا زينيكا إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا ناجح ضد الحالات الخطرة من الإصابة بالفيروس.

إعلان الشركة يأتي بعد يوم من قول إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترا زينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتاً فقط.

وقررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترا زينيكا في برنامج التطعيم، بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار في تصريحات صحافية "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالاً في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما: تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

كانت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، وهي الجهة التي اشتركت مع شركة أسترا زينيكا في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أشارت إلى أن اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة، مثلما هو فعال ضد فيروس كورونا المستجد الأصلي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن دراسة جامعة أكسفورد أن الحماية من الإصابة بالأعراض مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا مماثلة للحماية التي يوفرها اللقاح مع فيروس كورونا المستجد الأصلي.

وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الدراسة تحليل مسحات مأخوذة من متطوعين من شهر أكتوبر حتى منتصف يناير. وتم الكشف عن هذه النتائج في نسخة أولية من الدراسة والتي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

ويتعين أن تخفف هذه النتائج من المخاوف بشأن فاعلية اللقاحات الموجودة حالياً ضد هذا الشكل المتحور المحدد من الفيروس والذي قال مسؤولو الصحة إنه قد يكون أكثر نشراً للعدوى من فيروس كورونا الأصلي.