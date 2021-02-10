أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم الأربعاء، عن نجاح إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل مدته خمس سنوات.

وقالت "ابيكورب" في بيان لها، إن الإصدار الأخير يعدّ ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الذي دشنته الشركة العام الماضي 2020 بهدف تدعيم عمليات الشركة وتعزيز الوضع المالي ومعدلات السيولة القوية لديها.

وأشارت إلى أن الإصدار حظي بإقبال واسع محققاً طلبات شراء تخطّت ملياري دولار وبنسبة تغطية تجاوزت 250%، وشكّلت الجهات السيادية وشبه السيادية مثل البنوك المركزية والبنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها نحو 57% من مجموع الطلبات، بعلاوة إصدار بلغت 69+ نقطة أساس وتكلفة ثابتة للتمويل بلغت 1.26% سنوياً، واللتان تعتبران الأقل في تاريخ الشركة لإصدار من هذا النوع.

وأوضحت أن الإصدار مثل نقلة نوعية لابيكورب من حيث التوزيع الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 82% من مجموع المستثمرين والبالغ عددهم أكثر من 65 مستثمر.

وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلا من سيتي بنك، وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وبنك نومورا، وبنك التعمير الصيني بآسيا، ومايبانك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد.

وقامت شركة آلين آند أوفري (Allen & Overy) بدور المستشار القانوني لابيكورب، فيما قامت شركة كليفورد تشانس (Clifford Chance) بدور المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشاركين.

يذكر أن "ابيكورب" هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1975 بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي.

ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدمام السعودية، وهي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف (AA) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، كلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.