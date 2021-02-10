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مسؤول: المركزي العماني لا يعارض اندماج البنوك

سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
اختبارات "ضغط" على البنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية
اقتصاد عمان

مسؤول: المركزي العماني لا يعارض اندماج البنوك

اختبارات "ضغط" على البنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية بشأن قدرة القطاع على مقاومة الصدمات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد مسؤول بالبنك المركزي العماني أن المركزي لا يعارض اندماج البنوك، مشدداً على فكرة وجود بنوك عملاقة في السلطنة، بحسب ما ورد نقلا عن التلفزيون الحكومي لعمان.

وأشار إلى أن اختبارات "ضغط" على البنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية بشأن قدرة القطاع على مقاومة الصدمات.

وكان البنك المركزي العُماني، قد أعلن في 10 يناير الماضي عن إصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالاً عمانياً و10 ريالات عمانية و5 ريالات عمانية وريال واحد، ونصف ريال و100 بيسة.

البنك المركزي العماني يطرح فئات عملة نقدية جديدة اقتصاد اقتصاد عمان البنك المركزي العماني يطرح فئات عملة نقدية جديدة

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني الشهر الفائت، إن الفئات الجديدة تكون مكمّلة للإصدار السادس من الأوراق النقدية العُمانية الجديدة (1441هـ -2020)، الذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة 50 ريالًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وأضاف أنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني، مواصفات العملات الجديدة ومعالم البلاد المرسومة على العملات، والعلامات الأمنية عليها.

وقال البنك المركزي العُماني، إنه يعمل بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.

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