تستهدف شركة صناعة وسائل النقل والأتوبيسات "MCV"، الموزع العام لمرسيدس بنز للحافلات والشاحنات فى مصر، تصدير شحنات من الأتوبيسات الكهربائي المنتجة محلياً إلى بعض الأسواق التصديرية في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة كريم غبور.

وقال غبور، إن "MCV" تسعى إلى تصدير الأتوبيس الكهربائي، نظراً لاتجاه العديد من الدول للعمل بالطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 6 آلاف أتوبيس سنوياً، مُستهدف تصدير 60% منها (نحو 3600 أتوبيس)، نقلاً عن صحيفة "البورصة" اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الشركة قامت بتصميم الرسومات الهندسية لأتوبيسين أحدهما يعمل بالكهرباء والآخر بالغاز الطبيعي داخل مصنع الشركة بمصر، مع الاعتماد على 70% من المنتجات المحلية، وتدبير النسبة المتبقية من الخارج.

وأطلقت شركة "MCV" أول أتوبيساتها (MCV C17 CNG) الذى يعمل بالغاز الطبيعي وبطول 12 متراً، و(MCV C120 EV) ويعمل بالطاقة الكهربائية بطول يبلغ 12 متراً أيضاً، وقادر على السير لمسافة تتجاوز 300 كيلومتر بسرعة تصل إلى 70 كيلومتراً فى الساعة قبل إعادة الشحن.

وقال رئيس قطاع الأتوبيسات ونقل الركاب بشركة صناعة وسائل النقل MCV، رفيق نبيل، إن الشركة تمكنت من زيادة صادراتها بدعم من تعاقدات توريد لدولة هونغ كونغ بنحو 150 أتوبيساً.

وأضاف أن الشركة فتحت عدداً من الأسواق التصديرية الجديدة منها المملكة المتحدة، وسنغافورة وهونغ كونغ، ورواندا، والصين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة أمام مصنعي السيارات والقائمين على مشروعات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة توقف حركة الاستيراد والشحن لمختلف الدول الخارجية خلال انتشار الوباء.