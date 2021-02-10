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تراجع أرباح إعمار مولز الفصلية بـ 78%

إعمار مولز
دبي مول
دبي

تراجع أرباح إعمار مولز الفصلية بـ 78%

الأرقام دون التوقعات بسبب تراجع الإيرادات

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 78% إلى 118 مليون درهم، لتأتي أقل بكثير من توقعات المحللين عند 307 ملايين درهم.

وتراجعت الأرباح 70% في 2020 بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 704 ملايين درهم وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات بنسبة 25% وتراجع هامش الأرباح 60%.

كانت الشركة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 إيرادات بقيمة 2.49 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم، رغم التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الشركة آنذاك (الربع الثالث من 2020) قد أعلنت بقاء التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الماضي إيجابيةً مع توقعات عودة الإقبال إلى طبيعته واقتراب موسم الأعياد.

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