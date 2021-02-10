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أرباح أسمنت اليمامة السنوية ترتفع 41.7% إلى 363.3 مليون ريال

أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

أرباح أسمنت اليمامة السنوية ترتفع 41.7% إلى 363.3 مليون ريال

بدعم من زيادة المبيعات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت اليمامة، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، محققة نموا في صافي الأرباح بلغ 41.72%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 363.276 مليون ريال، مقابل 256.335 مليون ريال أرباح عام 2019.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا للشركة.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 9.73% إلى 879.899 مليون ريال، مقابل 801.881 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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