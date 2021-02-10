أعلنت شركة أسمنت ينبع عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث الخط الرابع، وعليه سيتم إيقاف هذا الخط ابتداءً من منتصف فبراير 2021، لمدة نحو 60 يوماً.

وذكرت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن المبيعات لن تتأثر بهذا التوقف نظراً لوجود مخزون استراتيجي كافٍ، إضافة إلى استمرار عمل الخط الخامس بكامل طاقته الإنتاجية والذي يمثل 60% من طاقة الشركة الإجمالية.

وتوقعت أسمنت ينبع، أن ينحصر الأثر المالي على ارتفاع تكاليف الإنتاج فقط منذ بداية التوقف، والتي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد خطة عمل 2021.

يذكر أن شركة أسمنت ينبع، أعلنت بنهاية يناير الماضي، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

ويتراجع عدد أسهم الشركة بعد التخفيض إلى 100 مليون سهم بدلاً من 157.5 مليون سهم.

وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، أحمد زقيل، في مقابلة سابقة مع العربية، إن شركته عازمة على توزيع الأرباح المُبقاة (المحتجزة) لديها على فترات.

وأضاف أن السبب وراء عزم الشركة تخفيض رأسمالها، هو أن الرفع المالي للشركة منخفض مقارنة بقطاع الأسمنت والقطاع الصناعي، إذ إن تكلفة التمويل من خلال الاقتراض أقل من تكلفته عبر رأس المال في ظل تراجع أسعار الفائدة. وتابع: "الشركة تدرس من فترة ليست بالقصيرة تخفيض رأسمال بسبب زيادته عن الحاجة".