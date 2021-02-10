.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تهامة للإعلان تستخدم 53% من متحصلات زيادة رأس المال

شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق
سوق السعودية

تهامة للإعلان تستخدم 53% من متحصلات زيادة رأس المال

الشركة قالت إن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، إنها خلال الفترة من 16 نوفمبر 2020 إلى 10 فبراير 2021، استخدمت نسبة 52.87% من متحصلات زيادة رأس المال بإصدار أسهم حقوق الأولوية، ويتبقى مبلغ نحو 47.13 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال، بعد إجمالي مصاريف مباشرة وغير مباشرة خاصة بزيادة رأس المال بلغت نحو 3.62 مليون ريال، من إجمالي 100 مليون ريال قيمة المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأوضحت "تهامة للإعلان"، أنها استثمرت نحو 1.86 مليون ريال في توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة، واستثمار مليوني ريال في شراكات بقطاع الإنتاج.

أرامكو تستعد لحزمة تمويل بـ 10 مليارات دولار شركات النفط أرامكو تستعد لحزمة تمويل بـ 10 مليارات دولار

وكذلك تمويل مشاريع عقود إنتاج شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع بنحو 7.72 مليون ريال.

"تهامة" ذكرت أنها ربطت وديعة استثمارية بقيمة 20 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي، وحصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الاستثمارية.

واستثمرت نحو 15.68 مليون ريال كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها، وستقوم الشركة بمراجعة احتياجات تنفيذ خطة استخدام استثمار المتحصلات في ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دوري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

تجاهل أميركي لتصريح إيران حول النووي!
تجاهل أميركي لتصريح إيران حول النووي!

اكتشف المزيد