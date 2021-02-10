قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، إنها خلال الفترة من 16 نوفمبر 2020 إلى 10 فبراير 2021، استخدمت نسبة 52.87% من متحصلات زيادة رأس المال بإصدار أسهم حقوق الأولوية، ويتبقى مبلغ نحو 47.13 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الصافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ نحو 96.38 مليون ريال، بعد إجمالي مصاريف مباشرة وغير مباشرة خاصة بزيادة رأس المال بلغت نحو 3.62 مليون ريال، من إجمالي 100 مليون ريال قيمة المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأوضحت "تهامة للإعلان"، أنها استثمرت نحو 1.86 مليون ريال في توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة، واستثمار مليوني ريال في شراكات بقطاع الإنتاج.

وكذلك تمويل مشاريع عقود إنتاج شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع بنحو 7.72 مليون ريال.

"تهامة" ذكرت أنها ربطت وديعة استثمارية بقيمة 20 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي، وحصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الاستثمارية.

واستثمرت نحو 15.68 مليون ريال كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها، وستقوم الشركة بمراجعة احتياجات تنفيذ خطة استخدام استثمار المتحصلات في ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دوري.