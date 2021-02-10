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حلواني إخوان تقترض 140 مليون ريال من مصرف الراجحي

حلواني إخوان مناسبة
شركة حلواني إخوان
سوق السعودية

حلواني إخوان تقترض 140 مليون ريال من مصرف الراجحي

منها 65 مليون ريال تمويل متوسط الأجل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 140 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن التسهيلات تتوزع على 65 مليون ريال تمويل متوسط الأجل لمدة 3 سنوات، و75 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل، مدته سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

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وتهدف الشركة من التمويل إلى إعادة هيكلة التمويل القائم بغرض تخفيض تكلفة التمويل.

وكان مساهمو شركة حلواني إخوان، وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 15% من رأس المال، بإجمالي 47.14 مليون ريال.

وجاء ذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، وكذلك التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

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