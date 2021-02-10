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"عذيب للاتصالات" تتحول لأرباح 127 مليون ريال بالربع الثالث

عذيب للاتصالات
شعار شركة عذيب للاتصالات
سوق السعودية

"عذيب للاتصالات" تتحول لأرباح 127 مليون ريال بالربع الثالث

بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو)، تحولها لتحقيق 126.85 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، مقارنة بصافي خسائر نحو 9.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر نحو 12.03 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي آخر مارس من العام التالي.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة وتحقيق صافي ربح في الربع الثالث على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من انخفاض الإيرادات وارتفاع تكلفة المبيعات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تحولت "عذيب للاتصالات" لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 102.55 مليون ريال، مقابل صافي خسائر نحو 62.49 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "عذيب للاتصالات"، إن الخسائر التراكمية انعكست من 44.67% والتي تمثل 102.09 مليون ريال من رأس مال الشركة كما في نهاية الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أرباح تراكمية بلغت 24.76 مليون ريال والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك بسبب تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أربح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وبلغت الإيرادات الأخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.

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