أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث للعام المالي الجاري للشركة، لتتكبد 128.1 مليون ريال خسائر، مقابل 36.1 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وعزت الشركة ذلك، إلى المصروفات البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 7.3%، ولمكاسب الأخرى التي انخفضت بنسبة 82.1% خلال تلك الفترة، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل التي زادت بنسبة 176.5%، وفقا لما ذكرته في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

يأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.6% خلال الربع الثالث أي ما يعادل 59.9 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تجميع ونمو أعمال الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى النمو المتواصل لمبيعات المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت خلال نفس الفترة.

وخلال فترة التسعة أشهر، تكبدت الشركة خسائر بـ 761.9 مليون ريال، مقابل 234.3 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر، 3.1 مليار ريال، مقابل 4.256 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع 27%

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها المتراكمة بلغت 865.1298 مليون ريال، تمثل 41.2% من رأسمال الشركة.