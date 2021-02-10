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أرباح أرامكس الفصلية تتراجع 46% إلى 77 مليون درهم

أرامكس
أرامكس
سوق دبي

أرباح أرامكس الفصلية تتراجع 46% إلى 77 مليون درهم

اقتطعت مخصصات بـ 40 مليون درهم 

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دبي - العربية.نت

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سجلت أرامكس تراجعا في أرباح الربع الرابع من عام 2020، بنسبة 46% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام قبل الماضي لتصل إلى 77 مليون درهم.

وأرجعت الشركة، المدرجة في سوق دبي، الخسائر إلى سببين: الأول هو ارتفاع التكاليف، والثاني هو مخصصات بنحو 40 مليون درهم، منها 21 مليون درهم خسائر من ودائعها في البنوك اللبنانية، ونحو 18 مليون درهم مخصصات لحريق أحد مستودعاتها في الربع الثالث.

وبدون احتساب المخصصات، تكون أرباح أرامكس قد تراجعت بنسبة 23%. أما بالنسبة للتكاليف فذكرت الشركة أن تكاليف نقل الشحنات لمسافة طويلة قد ارتفعت.

وارتفعت تكاليف معدات الحماية الشخصية لموظفي الشركة وتعقيم المرافق والمركبات بشكل مستمر.

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