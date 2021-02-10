تراجع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 20% خلال العام 2020، لتهبط إلى 1.12 مليار درهم (300 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم (نحو 380 مليون دولار) في العام 2019.

وقال البنك في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا، أدت إلى انكماش حاد في ظروف الأعمال مما أدى إلى انخفاض تاريخي في معدلات الفائدة بين البنوك وارتفاع الخسائر الائتمانية المحددة والمتوقعة.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 1.8% خلال العام 2020، إلى 2.98 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.03 مليار درهم في 2019، وبحسب البنك، فإن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع معدل أسعار الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك بيرناردز فان ليندر، إن الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي تواجه الأعمال العالمية والمحلية استمرت خلال العام، مشيراً إلى أن تلك الآثار الناجمة عن الجائحة غير مسبوقة، وسيتم استشعار هذه الآثار في القادم من الأيام.

وأضاف أنه في ظل تلك الصعوبات والتحديات حقق البنك نتائج تستحق التقدير من خلال مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من الانخفاض العام في نتائج السنة مقارنة بالسنة السابقة، فإن البنك استمر في تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، وهو الآن في موقع جيد لمواكبة النمو في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة البنك على تقديم مقترح للجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال البنك، بمبلغ 560.5 مليون درهم (نحو 153 مليون دولار).

وحدد المجلس يوم الأربعاء 17 مارس 2021، كموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك.