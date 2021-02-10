أعلن مجلس إدارة شركة "دي إكس ي إنترتينمنتس"، أنه قام بمراجعة التقارير التي قدمها الخبراء المستقلين المعينين، شركة "كي ي ام جي" بصفتها أخصائي تقييم مستقل، وشركة "شعاع كابيتال" بصفتها المستشار المالي وشركة "آلن وأوفري" بصفتها المستشار القانوني فيما يتعلق بالعرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من شركة "مراس للترفيه والتسلية" في 20 ديسمبر 2020.

وقال مجلس إدارة "دي إكس ي إنترتينمنتس"، المدرجة في سوق دبي، إنه تزامنا مع الوضع النقدي الحالي للشركة والتزاماتها، والوضع الاقتصادي العام على المدى القريب، فإنه يرى أن شروط العرض عادلة ومعقولة.

وأوصى المجلس، أمس الثلاثاء، مساهمي الشركة بقبول العرض، والحضور للجمعية العمومية في 9 مارس 2021 والتصويت لصالح قرارات الجمعية العامة اللازمة لغرض تنفيذ العرض.

وفي حالة عدم وجود أي دعم إضافي من المساهمين، بما في ذلك "مراس"، فمن المحتمل أن يتم استنفاد السيولة الحالية المتاحة للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021.

ولذلك، قال مجلس الإدارة إن العرض يحمي مصالح الشركة وهو المسار الوحيد القابل للتطبيق لكي يتمكن المساهمين من استرداد القيمة من استثماراتهم مع السعي أيضا لحماية مصالح أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الموظفين والموردين والزوار، وفقا لجريدة الخليج.

وأطلقت شركة مراس، وهي شركة قابضة تمتلك العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء دبي، اليوم عرضها للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي إكس ي إنترتينمنتس، وبموجب شروط العرض، يحق لملاك الأسهم في دي إكس ي إنترتينمنتس ش.م.ع (باستثناء شركة مراس والشركات التابعة لها ومراس القابضة ذ.م.م) الحصول على 0.08 درهم نقدا عن كل سهم يملكونه في دي إكس ي إنترتينمنتس، وهو ما يمثل علاوة قدرها 189% على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 0.0277 درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

وسوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 9 مارس 2021 للنظر في الأمور المتعلقة بالعرض الذي تم استلامه من مراس والموافقة عليه، إذا كان ذلك مناسبا.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 نحو 7.815 مليار درهم تتجاوز نصف راس مالها المصدر، فإن مجلس الإدارة بالتوازي مع الوضع النقدي الحالي للشركة، والمطلوبات والوضع المالي الراهن - سيقدم قرارات بشأن: (1) استمرار الشركة في أنشطتها كشركة مستمرة (فقط إذا تم تمرير القرارات المتعلقة بالعرض)؛ أو (2) حل الشركة (فقط إذا لم يتم تمرير القرارات المتعلقة بالعرض).

وبلغت الخسائر للعام 2020 نحو 2.7 مليار درهم، وتشمل خسائر السنة 1.75 مليار درهم لخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات و 346 مليون درهم للاستهلاك غير النقدي و117 مليون درهم للفوائد غير النقدية على أدوات الشركة القابلة للتحويل.

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 144 مليون درهم في 2020، وبلغ إجمالي عدد الزيارات للمتنزهات الترفيهية خلال السنة 802121 زيارة بتراجع 69%.