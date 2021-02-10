قالت إن.إم.سي هيلث، اليوم الأربعاء، إنها كلفت بيرلا واينبرج بارتنرز وريسونانس كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لنشاط الرعاية الصحية في الإمارات.

وقالت إنه تقرر أن تمضي عملية البيع بالتوازي مع محادثات إعادة الهيكلة الجارية مع مقرضي إن.إم.سي.

وكانت رويترز أوردت في ديسمبر كانون الأول نقلا عن مصادر أن الأوصياء على مشغل المستشفيات المتعثر إن.إم.سي هيلث يستطلعون مدى اهتمام مشترين محتملين لنشاط الشركة في الإمارات وسلطنة عمان، وهو ما قد يدر نحو مليار دولار.

صارت إن.إم.سي التي تأسست في السبعينيات أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، لكنها واجهت مصاعب بعد تشكيك مادي ووترز للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية وظهور علامات استفهام بخصوص حجم حصص أكبر مساهميها.

ووافقت إن.إم.سي في ديسمبر كاون الأول على بيع وحدتها يوجين للإخصاب في المختبرات إلى فريزنيوس هليوس مقابل قيمة مشروع إجمالية بنحو 525 مليون دولار، ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن الصفقة ستزيد وضع سيولة إن.إم.سي دعما.

كانت السيولة المتاحة لدي إن.إم.سي 78.9 مليون دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2020، إلى جانب تسهيلات ائتمانية لم يجر سحبها بعد بقيمة 167.3 مليون دولار في إطار تسهيل التمويل الإداري لها.

وبعد الانفجار الذي شهدته في العام الماضي وسط مزاعم بالاحتيال والكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، تواجه بعض البنوك في الإمارات وفي أنحاء العالم خسائر فادحة، وهو ما أثار معارك قضائية سعيا لاستعادة الأموال المستحقة.

وقالت إن.إم.سي إنه بالرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن كوفيد-19، بلغ إجمالي الإيرادات الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان 1.12 مليار دولار بزيادة 11% عن خطة العمل، في حين حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 87.6 مليون دولار، وهو ما يفوق أيضا خطتها بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تكون مجموعة إن.إم.سي في 2021 مؤلفة من عمليات في الإمارات وسلطنة عمان بعد البيع المتوقع للأصول غير الأساسية في أوائل 2021.