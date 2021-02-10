تراجعت الأرباح الفصلية لشركة العربية للطيران بنسبة 90% لتصل إلى 20 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع إيرادات الشركة بنسبة 53% لتصل إلى 535 مليون درهم. وبذلك تكون الشركة قد قلصت خسائر العام 2020 إلى 192 مليون درهم مقابل أرباح بـ 990 مليون درهم في العام 2019.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لنحو 1.2 مليون مسافر خلال الربع الأخير انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة.

وأسهمت الإجراءات المبكرة التي طبقتها "العربية للطيران" لضبط الكلفة وضمان استمرارية أعمالها في تسجيل ارباح صافية خلال الربع الأخير بالرغم من تأثر أداء الشركة بالوباء الذي عصف بحركة السفر الجوي العالمية في منتصف شهر فبراير وما زالت تداعياته مستمرة على قطاع الطيران.

وخلال السنة المالية الكاملة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، نجحت "العربية للطيران" بتقليص الخسائر الصافية إلى 192 مليون درهم، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الطيران السفر نتيجة تفشي الوباء خلال العام.

وسجلت الناقلة إيرادات قدرها 1.85 مليار درهم خلال العام 2020، وقدمت خدماتها لإجمالي 4.4 ملايين مسافر من مراكز عملياتها الخمسة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للطيران، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني في بيان صحافي إن "نجاح (العربية للطيران) بتسجيل أرباح صافية خلال الربع الأخير يأتي رغم تداعيات الوباء المتواصلة على القطاع تأكيداً على قوة نموذج أعمال الشركة".