قالت شركة إن إم سي (إن إم سي للرعاية الصحية) إنها تتوقع بيع الأصول غير الأساسية في أوائل العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساهم في نمو إيراداتها بنسبة 6% في 2021 للأعمال في الإمارات وسلطنة عمان، وفقا لبيان الشركة اطلعت عليه "العربية.نت".

وقدرت وصول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للعام الجاري إلى 163 مليون دولار مقارنة بـ 87.6 مليون دولار في 2020 مع استمرار تنفيذ مبادرات تحسين الأداء.

وأعلنت الشركة أنها كلفت بيرلا واينبرج بارتنرز وريسونانس كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لنشاط الرعاية الصحية في الإمارات.

وقالت إنه تقرر أن تمضي عملية البيع بالتوازي مع محادثات إعادة الهيكلة الجارية مع مقرضي إن.إم.سي.

ووافقت إن.إم.سي في ديسمبر على بيع وحدتها يوجين للإخصاب في المختبرات إلى فريزنيوس هليوس مقابل قيمة مشروع إجمالية بنحو 525 مليون دولار، ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة إن الصفقة ستزيد وضع سيولة إن إم سي دعما.

وقالت إن.إم.سي إنه بالرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن كوفيد-19، بلغ إجمالي الإيرادات الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان 1.12 مليار دولار بزيادة 11% عن خطة العمل، في حين حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 87.6 مليون دولار، وهو ما يفوق أيضا خطتها بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تكون مجموعة إن.إم.سي في 2021 مؤلفة من عمليات في الإمارات وسلطنة عمان بعد البيع المتوقع للأصول غير الأساسية.