باع كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، وعضو في مجلس إدارة شركة تسلا، أسهما بالشركة بقيمة 25.6 مليون دولار.

وفي هذا السياق، انخفضت قيمة حصته في الشركة 483 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، باع عضو مجلس الإدارة أنطونيو جراسياس، معظم أسهمه في الشركة، ولكن استبدلها بعقود خيار شراء تنتهي صلاحيتها في يونيو عام 2022 مع سعر تنفيذ 52 مليون دولار، وعام 2025 مع سعر تنفيذ 69 مليون دولار.

وأفاد موقع حكومي، الأسبوع الماضي، أن تسلا وافقت على استدعاء 134 ألفا و951 سيارة من الطرازين إس وإكس نظرا لاحتوائها على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل بعد أن طلبت الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة الاستدعاء الشهر الماضي.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قدمت طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير كانون الثاني إلى تسلا، قائلة إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز إس أعوام 2012 إلى 2015 والطراز إكس أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي، مما "قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية".