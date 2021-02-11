قد تصبح تويتر هي الشركة الرئيسية التالية التي تشتري بيتكوين، وذلك وفقاً لتصريحات المدير المالي لشركة التكنولوجيا، نيد سيغال Ned Segal، لشبكة سي أن بي سي.

وقال المدير المالي لمنصة التواصل الاجتماعي: "إن شركة تويتر فكرت في ما إذا كانت قد تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، لكنها لم تقم بأي تغييرات بعد".

وأشار سيغال إلى أن "تويتر قد فكرت في كيفية الدفع للبائعين أو الموظفين الذين يستخدمون بيتكوين، إذا طلبوا التعامل باستخدام العملة الافتراضية، وما إذا كنا بحاجة إلى الحصول على بيتكوين".

وتراقب شركة التكنولوجيا الشركات الأخرى عن كثب، وناقشت إمكانية إضافة الأصول المشفرة إلى دفاترها الخاصة أو استخدامها لدفع رواتب موظفيها.

وأضاف: "قد نفكر فيما إذا كنا نحول الدولارات إلى بيتكوين في وقت المعاملة أو إذا أردنا أن تكون عملة بيتكوين في ميزانيتنا العمومية جاهزة لإكمال تلك الصفقة".

وتأتي تعليقات سيغال بعد يومين من كشف شركة تيسلا أن صانع السيارات قد اشترى 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وقد يقبلها قريباً كطريقة دفع للسيارات، مما رفع من سعر العملة المشفرة إلى مستوى أعلى.

جنرال موتورز "لا تمانع"!

وإذا أعلنت شركات أخرى بمليارات الدولارات عن عمليات شراء أو خطط اعتماد مماثلة، فقد يساعد ذلك في دفع السعر أعلى.

بدورها، قالت يوم أمس الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز Mary Barra، رداً على سؤال حول قبول عملة بيتكوين كدفعة للمركبات: "هذا شيء نراقبه ونقيمه، وإذا كان هناك طلب قوي من العملاء عليه في المستقبل، فلا يوجد ما يمنعنا من القيام بذلك".

لكن على عكس ماسك، قالت بارا: "ليس لدينا أي خطط للاستثمار في بيتكوين".

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 11% يوم الثلاثاء بعد أن تغلبت الشركة على أهداف وول ستريت للمبيعات والأرباح الفصلية وتابعت نظيراتها للتواصل الاجتماعي للتنبؤ ببداية قوية حتى عام 2021 مع ارتفاع الإنفاق الإعلاني من الحضيض.

ماستركارد تفتح الشبكة لعملات مشفرة محددة

إلى ذلك، قالت شركة ماستركارد إنها تخطط لتقديم دعم لبعض العملات المشفرة عبر شبكتها هذا العام، لتنضم بذلك إلى سلسلة من الشركات الكبيرة التي تعهدت بتقديم دعم مماثل.

وأعلنت الشركة عن توسيع برنامجها للعملات المشفرة، مما يجعله أبسط وأسرع للشركاء من أجل تقديم بطاقات دفع آمنة ومتوافقة للسوق.

ومن أجل تعزيز تجربة الشراكة، تتم دعوة شركاء العملة المشفرة والبطاقات المشفرة للانضمام إلى برنامج Accelerate من ماستركارد للعلامات التجارية الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، مما يتيح لهم الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه للنمو بسرعة.

وقامت شركة إدارة الاستثمار BlackRock وشركات المدفوعات Square و PayPal أيضاً بدعم العملات المشفرة حديثاً.