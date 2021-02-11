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أرباح كلاريانت تقفز لـ898 مليون دولار في 2020

كلاريانت
شركة صناعة الكيماويات المتخصصة السويسرية كلاريانت
سابك

أرباح كلاريانت تقفز لـ898 مليون دولار في 2020

تمتلك سابك 31.5% من الشركة السويسرية

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زوريخ - رويترز

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قالت شركة صناعة الكيماويات المتخصصة السويسرية كلاريانت، اليوم الخميس، إن مبيعاتها لكامل عام 2020 انخفضت 5% بالعملات المحلية، إذ تضرر الطلب في عدة قطاعات بسبب جائحة كوفيد-19.

وزاد صافي الربح إلى 799 مليون فرنك سويسري (898 مليون دولار) من 38 مليون فرنك (42.7 مليون دولار) في 2019، بنسبة زيادة 2002% إذ استفادت كلاريانت من التخارج من قطاعات ولم تعد تواجه مخصصات لتحقيق أوروبي بشأن ممارسات مكافحة المنافسة.

تمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.

وتراجعت المبيعات من القطاعات الثلاثة التي لا تبيعها الشركة إلى 3.86 مليار فرنك من 4.4 مليار فرنك. وكان متوسط التوقعات في استطلاع نشرته الشركة 3.82 مليار فرنك.

وتراجع الربح التشغيلي للعام بالكامل كنسبة مئوية من المبيعات التي لا تشمل عمليات التخارج إلى 16% من 16.8%.

وأشارت كلاريانت إلى "بيئة ضعيفة بشكل غير مسبوق كان من بين سماتها جائحة كوفيد-19 وفائض إمدادات النفط وتقلب معاكس للعملة" كعامل أدى إلى تراجع نتائجها، وقالت إن الجائحة ستواصل التأثير على النشاط حتى الربع الأول من 2021 على الأقل.

تأتي النتائج مصاحبة لتغيرات كبيرة في كلاريانت، التي تولى فيها رئيس تنفيذي جديد منصبه‭ ‬هو كونراد كيزر في أواخر العام الماضي.

وكلاريانت في خضم إلغاء مئات الوظائف، في إطار برنامج لخفض التكاليف والوصول للحجم المناسب في الوقت الذي تقلص فيه الشركة مجال تركيزها. وتقترح الشركة توزيع أرباح غير متكررة قدرها 0.70 فرنك للسهم.

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