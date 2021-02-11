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إتمام توحيد أعمال "الجرافات البحرية" و"الإنشاءات البترولية"

الجرافات البحرية
أعمال تابعة لشركة الجرافات البحرية
سوق أبوظبي

إتمام توحيد أعمال "الجرافات البحرية" و"الإنشاءات البترولية"

ليصبحا شركة متكاملة في مجال الهندسة والتشييد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المدرجة في سوق أبوظبي، إنها أتمت قانونيا عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وذلك بعد تصويت المساهمين في 14 ديسمبر 2020 والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويسمح توحيد أعمال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" "المجموعة الموحدة" بإنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحدة التي ستكون قادرة من خلال توحيد المنصات على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأعلن سابقا عن تحويل الأدوات المالية الإلزامية التي أصدرت لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" مقابل استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأسمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى 575 مليون سهم عادي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"شركة الجرافات البحرية الوطنية"، المهندس ياسر زغلول، إن اليوم يشكل بداية المرحلة التالية من مسيرة الشركة، للعمل معا على تحقيق نجاح جديد انطلاقا من إمارة أبوظبي.

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