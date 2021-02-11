.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح أسواق العثيم السنوية تنمو 31% إلى 451 مليون ريال

أسواق العثيم مناسبة
أسواق العثيم
سوق السعودية

أرباح أسواق العثيم السنوية تنمو 31% إلى 451 مليون ريال

مبيعاتها قفزت إلى 8.8 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للعام الماضي، محققة نموا نسبته 30.8% في صافي الربح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي ربح الشركة بلغ 450.97 مليون ريال، مقابل 344.67 مليون ريال أرباح عام 2019.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 7.91% إلى 8.8 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع المبيعات في النصف الثاني، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن العمليات غير المستمرة ربحا بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة. في المقابل تأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.

دولة خليجية تتجه لاقتراض 15 مليار دولار اقتصاد اقتصاد الكويت دولة خليجية تتجه لاقتراض 15 مليار دولار

الربع الرابع

وعلى صعيد الربع الرابع، أظهرت بيانات الشركة تحقيقها نموا في صافي الأرباح نسبته 16% إلى 165.48 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات خلال نفس الفترة بـ 2.56% إلى 2.045 مليار ريال.

وأرجعت الشركة ذلك إلى تراجع إقبال العملاء على الشراء بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2020/07/01، وتحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا والتي استمر تأثيرها حتى الربع الرابع من السنة.

ومن جانب آخر، تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد