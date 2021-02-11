أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للعام الماضي، محققة نموا نسبته 30.8% في صافي الربح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي ربح الشركة بلغ 450.97 مليون ريال، مقابل 344.67 مليون ريال أرباح عام 2019.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة 7.91% إلى 8.8 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع المبيعات في النصف الثاني، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن العمليات غير المستمرة ربحا بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة. في المقابل تأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.

الربع الرابع

وعلى صعيد الربع الرابع، أظهرت بيانات الشركة تحقيقها نموا في صافي الأرباح نسبته 16% إلى 165.48 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات خلال نفس الفترة بـ 2.56% إلى 2.045 مليار ريال.

وأرجعت الشركة ذلك إلى تراجع إقبال العملاء على الشراء بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2020/07/01، وتحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا والتي استمر تأثيرها حتى الربع الرابع من السنة.

ومن جانب آخر، تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.