أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا نموا في صافي الربح نسبته 310%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 980 مليون ريال، مقابل 239 مليون ريال أرباح خلال عام 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت في إيرادات البنك بنسبة 16.4% إلى 3.26 مليار ريال.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مبان، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وتوزيعات أرباح، قابله انخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل عمليات أخرى.