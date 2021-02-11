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تراجع أرباح مصرف الإنماء السنوية 22% إلى ملياري ريال

alinma bank reuters
فرع تابع لمصرف الإنماء
سوق السعودية

تراجع أرباح مصرف الإنماء السنوية 22% إلى ملياري ريال

انخفاض صافي الدخل يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.4% خلال العام 2020، إلى 1.966 مليار ريال مقابل 2.535 مليار ريال في العام 2019.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الدخل يعود بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان وخسائر تقييم الاستثمارات.

وأضاف البنك أن صافي دخل التمويل والاستثمارات ارتفع بنسبة 8%، إلا أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 2% فقط نظراً لارتفاع خسائر تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

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وتابع: "في المقابل حافظ المصرف على نفس مستوى مصاريف العمليات بينما سجلت مخصصات خسائر الائتمان ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام السابق".

بلغ إجمالي دخل العمليات 5.734 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل 5.610 مليار ريال في العام 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح البنك بعد الزكاة والضريبة 394 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل أرباح نحو 509 ملايين ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 22.6%.

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