أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للشهور التسعة الأولى المنتهية في نهاية 2020، محققة زيادة في الخسائر بـ 167%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي خسائرها بلغت 37.4 مليون ريال، مقابل 14.1 مليون ريال خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الخسائر يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بما يقارب 14.4 مليون ريال، حيث انخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 6.4 مليون ريال، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والانخفاض فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال الفترة.

إضافة إلى انخفاض الإيرادات بعد انتهاء عقد المواقع الإعلانية بمدينة الرياض، كما انخفض مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 4.9 مليون ريال سعودي نتيجة تراجع الطلب على الإنتاج الإعلاني من العملاء، وانخفض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 3.8 مليون ريال.

وعلى صعيد الربع الثالث، قالت الشركة، إن خسائرها بلغت 16.8 مليون ريال، بزيادة قدرها 8.4% عن خسائر نفس الفترة من العام السابق، والبالغ 15.5 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ذلك، إلى انخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.2 مليون ريال سعودي، حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

وانخفض مجمل ربح قطاعي الإنتاج والإعلان بما يقارب مليون ريال نتيجة الانخفاض اللاحق فى حجم الإنفاق الإعلاني من العملاء، كما ارتفعت المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 2.7 مليون ريال منها مخصص خسائر ائتمانية بما يقارب 1.8 مليون ريال.

وانخفضت الحصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 2.5 مليون ريال نتيجة لتأثر هذه الشركات من الانخفاض السريع فى الإنفاق الإعلانى من العملاء، كما ارتفع مخصص الزكاة بما يقارب 0.8 مليون ريال بعد زيادة رأس مال الشركة.

وتم مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بارتفاع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 1.3 مليون ريال، خلال الربع المماثل من العام السابق تم تسجيل ما يقارب 2.5 مليون ريال خسائر تدني موجودات غير ملموسة، ارتفعت الإيرادات الأخرى بما يقارب 4.3 مليون ريال، منها 3.7 مليون ريال خصم إيجارات مكتسب و0.4 مليون ريال أرباح استثمارات فى صندوق مرابحات.