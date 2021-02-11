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أرباح أمانات القابضة تتراجع 86% في 2020

أمانات
شعار أمانات القابضة
سوق دبي

أرباح أمانات القابضة تتراجع 86% في 2020

كان للقوة المالية لشركة "أمانات" وهيكل رأسمالها أثر إيجابي في مواجهة التحديات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات الأولية لشركة أمانات القابضة "أمانات"، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها بنسبة 86.1% خلال العام 2020، لتصل إلى 8.33 مليون درهم، مقارنة بنحو 60 مليون درهم في 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، حمد الشماسي، في بيان لسوق دبي المالي، إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً فعلى الرغم من التحديات التي واجهت القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى الدولة والعالم نتيجة جائحة كوفيد-19 إلا أن النتائج الختامية للعام 2020، جاءت مرضية من الناحية التشغيلية على مستوى الشركة وعلى مستوى استثماراتها التابعة، وكان للقوة المالية لشركة "أمانات" وهيكل رأسمالها أثر إيجابي في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف الشامسي أنه على الرغم من الجائحة فقد عكست النتائج المالية قوة قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأسواق التي تستثمر فيها الشركة، وتعاملت الشركة بشكل استباقي مع الظروف الاقتصادية المعاكسة مع استمرار التركيز على بناء القيمة المضافة عبر محفظتها الاستثمارية.

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وذكرت الشركة أن النتائج غير المدققة تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء شركة أمانات بالربع الرابع من السنة المالية لعام 2020، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدخل من الاستثمارات بما يعادل 94.2% بقيمة 38.9 مليون درهم مقارنة بالربع المالي من العام الماضي.

وارتفع قطاع التعليم بنسبة 43.3% بينما تقلصت خسائر استثمارات الرعاية الصحية بنسبة 51.7%.

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