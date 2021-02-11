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لبنان ينتظر إجابات من المصرف المركزي قبل استئناف تدقيق جنائي

غازي وزني
وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني
مصرف لبنان

لبنان ينتظر إجابات من المصرف المركزي قبل استئناف تدقيق جنائي

التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية

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بيروت – رويترز

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قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، اليوم الخميس، إنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.

والتدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد بالدولة.

وانسحبت ألفاريز آند مارسال، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، من عملية التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات اللازمة له، مما دفع البرلمان في ديسمبر كانون الأول إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام.

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وفي هذا السياق، أوضح وزني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق".

ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.

وكان وزني قد قال في 23 ديسمبر كانون الأول إنه سيتواصل مع شركة الاستشارات لتستأنف عملها.

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