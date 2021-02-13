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رئيس تويتر و"جاي زي" ينشئان صندوقا لعملة بيتكوين

انهيار بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

رئيس تويتر و"جاي زي" ينشئان صندوقا لعملة بيتكوين

الصندوق يهدف لتمويل مشروعات "بيتكوين" مع التركيز على فرق التطوير بإفريقيا والهند

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دبي - العربية.نت

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بدأ جاك دورسي رئيس شركة "تويتر"، وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة معاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن دورسي على "تويتر"، الجمعة، أن الرجلين سيجمعان 500 من عملات «بيتكوين» بقيمة حوالي 24 مليون دولار - كرأس مال أولي.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات «بيتكوين»، مع التركيز في البداية على فرق التطوير في أفريقيا والهند.

ويبحث دورسي وجاي زي عن شركاء آخرين ويعتزمان إنشاء المشروع كـ«صندوق استثمار مطلق غير قابل للإلغاء» لا يمكن لأي منهما إدارته بشكل فعال.

وحققت أقدم وأشهر العملات المشفرة نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الماضي.

وقد تم الكشف عن أن شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية التي يمتلكها إيلون ماسك اشترت حوالي 1.5 مليار دولار من «بيتكوين» وستبدأ في قبول العملة المشفرة كدفعات مالية.

وبعد ذلك، قالت شركة «ماستركارد» إنها ستقبل العملات المشفرة في شبكة الدفع الخاصة بها.

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