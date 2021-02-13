أوردت وكالة بلومبرغ أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابيت وكوالكوم ومايكروسوفت تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأميركية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.

كانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر الماضي لشراء آرم.

في أكتوبر من العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، إن بيع شركة آرم لتصميم الرقائق إلى إنفيديا سيقود النمو في القدرات الحوسبية.

وتظل الصفقة محط أنظار قطاع التكنولوجيا، وتبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

إلى ذلك، كانت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة "هواوي" عبرت عن مخاوفها الشديدة للجهات التنظيمية بشأن الاستحواذ المقترح لشركة Nvidia على Arm technology البريطانية.

يأتي ذلك وسط تخوف شركات التكنولوجيا الصينية من أن تُجبِر Nvidia الشركة البريطانية على مقاطعة العملاء الصينيين بعد شرائها من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وإخضاعها للولاية القضائية الأميركية.

وطالبت الشركات الصينية الجهات التنظيمية في الدولة بالتدخل لمنع إتمام الصفقة أو فرض شروط لضمان وصولهم إلى Arm البريطانية في حال إتمام الصفقة.