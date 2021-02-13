.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عمالقة التكنولوجيا يعترضون على صفقة بـ 40 مليار دولار

آرم القابضة
آرم القابضة
تكنولوجيا

عمالقة التكنولوجيا يعترضون على صفقة بـ 40 مليار دولار

إنفيديا كانت أبرمت صفقة مع "سوفت بنك" لشراء آرم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أوردت وكالة بلومبرغ أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابيت وكوالكوم ومايكروسوفت تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأميركية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا على شركة آرم لتصميم الرقائق.

كانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر الماضي لشراء آرم.

في أكتوبر من العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، إن بيع شركة آرم لتصميم الرقائق إلى إنفيديا سيقود النمو في القدرات الحوسبية.

وتظل الصفقة محط أنظار قطاع التكنولوجيا، وتبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

أميركا تنأى بنفسها عن محاولات ترمب حظر WeChat شركات تكنولوجيا أميركا تنأى بنفسها عن محاولات ترمب حظر WeChat

إلى ذلك، كانت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة "هواوي" عبرت عن مخاوفها الشديدة للجهات التنظيمية بشأن الاستحواذ المقترح لشركة Nvidia على Arm technology البريطانية.

يأتي ذلك وسط تخوف شركات التكنولوجيا الصينية من أن تُجبِر Nvidia الشركة البريطانية على مقاطعة العملاء الصينيين بعد شرائها من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وإخضاعها للولاية القضائية الأميركية.

وطالبت الشركات الصينية الجهات التنظيمية في الدولة بالتدخل لمنع إتمام الصفقة أو فرض شروط لضمان وصولهم إلى Arm البريطانية في حال إتمام الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد