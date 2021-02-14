سجلت شركة إعمار العقارية إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في العام 2020، بتراجع 20%، فيما بلغ صافي أرباحها 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مقارنة بالعام 2019.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية للشركة 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات.

وقالت إعمار إن إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الآن 36.7 مليار درهم، منها 24.74 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وسجلت شركة "إعمار للتطوير" إيرادات بقيمة 9.76 مليار درهم بتراجع 23%، وصافي أرباح بقيمة 1.66 مليار درهم بتراجع 39%، بعد تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 6.3 مليار درهم.

ووصلت قيمة المبالغ التي ستستلمها الشركة من مبيعات المشاريع قيد الإنجاز إلى 24.6 مليار درهم.