حققت مجموعة "اتصالات" الإماراتية أرباحا صافية موحدة (عائدة على المساهمين) بلغت 9.03 مليار درهم خلال العام 2020، مقارنة مع أرباح بقيمة 8.7 مليار درهم في الفترة المقابلة مع عام 2019، بارتفاع نسبته 3.76%.

وبلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 51.7 مليار درهم لعام 2020، بانخفاض 0.9%، بالمقارنة بالسنة السابقة.

وفي الربع الأخير، ارتفعت الأرباح بنسبة 4% لتصل إلى 2.05 مليار درهم. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 2.39 مليار درهم.

ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق مؤقت، وقيود على التنقل وحظر السفر، مما أدى إلى انخفاض في النشاطات التجارية في معظم الأسواق التي أثرت سلباً على الإيرادات.