قال رئيس قطاع إدارة الاستثمار في كامكو إنفست سليمان الربيع إن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة ارتفع إلى 73 مليار دولار العام الماضي مقابل 68 مليار دولار في عام 2019.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الصندوق الذي أطلقته شركته للاستثمار في تلك الشركات، يركز على الاستثمار المباشر بها وصناديق رأس المال المخاطر التي تستثمر في هذا الشركات.

وأظهر تقرير حديث للشركة ارتفاع الاستثمارات في الشركات الناشئة والمبتكرة خاصة في قطاع الحوسبة السحابية نتيجة الطلب الكبير عليها بسبب تأثير جائحة كورونا.

وذكر التقرير أن أداء الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة تجاوز كافة فئات الأصول الأخرى في الولايات المتحدة حيث حقق عائدا سنويا بلغ أكثر من 13% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة مع 8% لمتوسط عائد الأسهم الأميركية.

وأضاف التقرير أن المستثمرين في منطقة الخليج يتوجهون للاستثمار في فئات الأصول البديلة لتنويع محافظهم، في حين يتوجه المستثمرون ذوو الملاءة المالية والشركات العائلية للاستثمار في شركات التكنولوجيا الدولية.

وعن طريقة إدارة الصندوق، قال الربيع إن الشركة ستقوم بضخ استثمارات في المراحل الأولية للمشاريع التكنولوجية، إذ إن ضخ السيولة في اكتتابات تلك الشركات به مخاطر عالية، إذ إن الشركة تكون قد حققت أغلب مراحل نموها.

وأوضح أن العملاء المهتمين بهذه النوعية من الشركات، هم المؤسسات والشركات الكبرى والصناديق السيادية.

وأشار إلى أن توفر السيولة وحدها غير كاف للاستثمار بلك المشاريع، إذ إنها تحتاج أيضا إلى علاقات مع تلك الشركات.