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أرباح بنك برقان تهبط 60% في 2020

بنوك الكويت

أرباح بنك برقان تهبط 60% في 2020

بسبب تراجع الدخل التشغيلي وارتفاع مخصصات الحملة المتعلقة بالقروض والسلف

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح بنك برقان، المدرج في بورصة الكويت، بنسبة 60% خلال العام 2020، لتهبط إلى 33.66 مليون دينار (نحو 111.6 مليون دولار)، مقارنة بنحو 84.68 مليون دينار (نحو 280.6 مليون دولار) في 2019.

وأرجع البنك انخفاض أرباحه إلى تراجع الدخل التشغيلي وارتفاع مخصصات الحملة المتعلقة بالقروض والسلف، والذي يرجع إلى تأثير تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة بنك برقان، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم تعادل 5 فلوس لكل سهم عن العام 2020، بإجمالي 13.1 مليون دينار، بالإضافة إلى توزيعات مجانية بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

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