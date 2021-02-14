تحول البنك الأهلي الكويتي "NBK"، للخسارة خلال العام 2020، بنحو 69.7 مليون دينار (نحو 131 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 28.7 مليون دينار (نحو 95 مليون دولار) في 2019.

وأرجع البنك التحول للخسارة إلى 3 عوامل هي انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع حجم الأعمال بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المخصصات الناشئة بشكل أساسي عن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي بتوزيع أسهم مجانية عن العام 2020 بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، بإجمالي 8.09 مليون سهم.