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أرباح المباني الكويتية تتراجع 62% لـ21 مليون دينار في 2020

بورصة الكويت

أرباح المباني الكويتية تتراجع 62% لـ21 مليون دينار في 2020

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة المباني، الكويتية المشغلة والمطورة لمجمع الأڤنيوز، بنسبة 62% في 2020، لتصل إلى 21.59 مليون دينار (نحو 71.55 مليون دولار، مقارنة بأرباح نحو 56.41 مليون دينار (نحو 186.95 مليون دولار) في 2019.

وذكرت الشركة أن الأرباح تأثرت بتداعيات فيروس كورونا بعد انخفاض الإيرادات الفعلية خلال 2020، عقب قرار مجلس الإدارة بمنح الخصومات وإعفاءات البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأڤنيوز.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 6 فلوس لكل سهم، بالإضافة إلى 6% من القيمة الاسمية للسهم منحة.

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