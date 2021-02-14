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أرباح أسمنت ينبع السنوية تنمو 9% إلى 281 مليون ريال

أسمنت ينبع
أسمنت ينبع
سوق السعودية

أرباح أسمنت ينبع السنوية تنمو 9% إلى 281 مليون ريال

بعد انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 9%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها بلغت 281.02 مليون ريال، مقابل 257.8 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات الشركة 3.7% إلى 939.99 مليون ريال، مقابل 975.74 مليون ريال خلال عام 2019.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وفقا للشركة

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