سوق السعودية
أرباح أسمنت ينبع السنوية تنمو 9% إلى 281 مليون ريال
بعد انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل
أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 9%.
وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها بلغت 281.02 مليون ريال، مقابل 257.8 مليون ريال خلال عام 2019.
يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات الشركة 3.7% إلى 939.99 مليون ريال، مقابل 975.74 مليون ريال خلال عام 2019.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وفقا للشركة