أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 9%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها بلغت 281.02 مليون ريال، مقابل 257.8 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات الشركة 3.7% إلى 939.99 مليون ريال، مقابل 975.74 مليون ريال خلال عام 2019.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وفقا للشركة