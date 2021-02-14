أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن علمها مؤخراً بالإلغاء المُفترض للصكوك الإلكترونية لملكية بعض قطع الأراضي، في مدينة الدمام وتبلغ مساحتها 811,284 مترا مربعا.

وقالت "أنابيب السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها اشترت الأرض من مكتب عقاري بالمنطقة الشرقية في 13 فبراير 2010 وفقاً لاتفاقية شراء مكتوبة نفذتها الشركة حسب الأصول المتبعة والامتثال التام لقوانين المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنها أعلنت في "تداول" عن عملية شراء هذه الأراضي في 14 فبراير 2010، وعلى الرغم من أن الاستحواذ كان الغرض منه بناء مصنع تغليف الأنابيب وإنشاء مقرات الشركة الرئيسية، إلا أنه وبسبب التغيير اللاحق في مشاريع توسع الشركة، أقيم مصنع التغليف في مصنع الشركة الرئيس واستخدام قطع الأراضي، والتي لم تكن خاضعة لأي التزام بناء، جزئياً كمستودع.

وأشارت إلى أن قطع الأراضي المعنية ليست جزءًا من منشآت الشركة الخاصة بالإنتاج.

وبحسب الشركة فإن القيمة الدفترية لقطع الأراضي المعنية في القوائم المالية للشركة تبلغ 157.9 مليون ريال والتي تزيد على 5% من صافي أصول الشركة.

وقالت "أنابيب السعودية"، إنها لم تستلم أي إشعار بشأن الإلغاء المُفترض لصكوك ملكية الأراضي المعنية، وحتى تاريخ هذا الإعلان، لم يتسن للشركة معرفة الأساس القانوني لهذا الإلغاء المُفترض.

وأضافت أنها تعمل حالياً على تقييم آثار هذا الإلغاء المُفترض وأساسه القانوني والخيارات المتاحة لحماية أصولها، متوقعة تحديث الحالة المتعلقة بالمسألة على النحو الواجب بمجرد استلام أي قرارات مؤكدة.