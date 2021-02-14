أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن قيام شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، التابعة لها، بتوقيع عقد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لإنتاج مسلسل تلفزيوني، بقيمة 5.405 مليون ريال.

وقالت "تهامة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مدة العقد تتمثل في الانتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال الفترات المالية القادمة وحسب تنفيذ الأعمال.

كانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصص تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة، شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بقيمة 7.25 مليون ريال، وينتج عن الاستحواذ زيادة نسبة ملكيتها في شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع إلى 70%.