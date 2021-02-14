قال الرئيس التنفيذي لشركة عذيب للاتصالات يحيى بن صالح آل منصور إن التقدم للرخصة الاتصالات الموحدة من ضمن المحاور الاستراتيجية للشركة التي تسعى إلى تنفيذها، مشيراً إلى أن تسوية ديون الشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية "STC"، ساهم في دعم الوضع المالي للشركة وتحقيق الأرباح.

وأضاف آل منصور للعربية أن هناك محاور رئيسية للشركة من ضمنها التقدم للرخصة الموحدة على المدى البعيد، "فالرخصة لها متطلبات واضحة، عندما تتوفر المتطلبات فلن يكون هناك ما يمنعنا من التقدم للحصول على هذه الرخصة".

وأوضح أن الشركة استطاعت إعادة هيكلة ديون لصالح شركة إس تي سي. وتابع: "المديونية كانت كبيرة، وعندما أعدنا هيكلة المديونية"، استطاعت الشركة تحقيق أرباح بالربع الثالث.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر نحو 12.03 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

وفي الربع الثالث تحولت لتحقيق 126.85 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، مقارنة بصافي خسائر نحو 9.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وقالت "عذيب للاتصالات"، إن الخسائر التراكمية انعكست من 44.67% والتي تمثل 102.09 مليون ريال من رأس مال الشركة كما في نهاية الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أرباح تراكمية بلغت 24.76 مليون ريال والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك بسبب تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وأكد آل منصور على قدرة الشركة المنافسة بالسوق السعودية خلال الفترة الحالية، في ظل استراتيجيتها للتحول والنمو.