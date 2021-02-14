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كيانات تجارية تسعى لتأسيس بنك رقمي في السعودية

المعمر لأنظمة المعلومات
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

كيانات تجارية تسعى لتأسيس بنك رقمي في السعودية

يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها وافق على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستساهم بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك.

وأضافت أن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية.

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وأوضحت أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن في حينه.

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