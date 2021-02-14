أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، اليوم الأحد عن النتائج المالية لعام 2020، متكبدة خسائر بلغت 58.72 مليون ريال، مقابل 205.92 مليون ريال أرباح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إيراداتها تراجعت بـ 30% إلى 659.6 مليون ريال، مقابل 994.93 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وقالت الشركة إنها لأول مرة في تاريخها تسجل خسائر. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات بلغ 285.3 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020م حتى 20 يونيو 2020م للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا (COVID-19) وتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ ذلك التاريخ.

وأوضحت أن تراجع الإيرادات يعود إلي انخفاض دخل الاشتراكات والعضوية بمبلغ 264 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض عدد الاشتراكات الجديدة والتجديدات خلال العام مقارنة بالعام الماضي بسبب تعليق النشاط الرياضي في المملكة من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020 للسيطرة على تفشي الجائحة المستمرة لفيروس كورونا، وانخفاض دخل التدريب الشخصي بمقدار 17 مليون ريال سعودي بسبب تعليق حصص التدريب الشخصي في الأندية.

تحسنت عمليات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2020 بشكل رئيسي حيث بلغ صافي الربح لهذا الربع (باستثناء الأصول المشطوبة) 43 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020.