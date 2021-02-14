أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الأحد، أن جميع مراكزها الرياضية في المملكة العربية السعودية ستبقى مغلقة بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021 ولمدة 20 يوماً إضافياً قابلة للتمديد.

أرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، ذلك إلى قرار الجهات السعودية المسؤولة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفش ثانية لفيروس كورونا الجديد في المملكة لمدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 14 فبراير 2021.

وأوضحت "وقت اللياقة"، أنها بصدد مرحلة تقييم الأثر المالي لإغلاق مراكزها الرياضية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

كانت "وقت اللياقة" قد أعلنت عن غلق جميع مراكزها الرياضية في السعودية اعتباراً من الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 4 فبراير 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وسجلت "وقت اللياقة"، أول خسائر في تاريخها خلال العام 2020، بسبب تعليق النشاط الرياضي في المملكة من منتصف مارس 2020 إلى 20 يونيو 2020.

وأعلنت الشركة، اليوم الأحد عن النتائج المالية لعام 2020، متكبدة خسائر بلغت 58.72 مليون ريال، مقابل 205.92 مليون ريال أرباح.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إيراداتها تراجعت بـ 30% إلى 659.6 مليون ريال، مقابل 994.93 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات بلغ 285.3 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي.