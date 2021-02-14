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ارتفاع أرباح الدار العقارية فصلياً 28% لـ 729 مليون درهم

مشروع تابع الدار العقارية
مشروع تابع للدار العقارية
شركات

ارتفاع أرباح الدار العقارية فصلياً 28% لـ 729 مليون درهم

توزيعات مقترحة بواقع 14.5 فلس للسهم عن عام 2020

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 729 مليون درهم.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة 1.9 مليار درهم (526 مليون دولار) في 2020، لتتجاوز متوسط التوقعات البالغ 1.8 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الدار بتوزيع حوالي 1.1 مليار درهم، أرباحا نقدية عن العام الماضي، بواقع 14.5 فلس لكل سهم دون تغيير عن العام السابق.

وكان محللون قدروا صافي ربح 1.705 مليار درهم، بحسب بيانات رفينيتيف. وحققت الدار أرباحا صافية بلغت 1.925 مليار درهم في 2019.

تعزز أداء الدار "نتيجة الأداء القياسي لإدارة المشاريع التطويرية في 2020".

ارتفعت أسهم الدار 12.3% هذا العام لتغلق عند 5666.09 درهم يوم الأحد. وتراجعت قليلا 0.6% في 2020 لتنهي للعام عند 5045.32 درهم بعد أن سجلت انخفاضا عند 3323.35 درهم في مارس الماضي.

وقالت الدار إن 85% من قوتها العاملة اختاروا الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 خلال أقل من شهر.

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