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"ثوب الأصيل" تحقق أرباحا 82.4 مليون ريال في 2020 بنمو 2.5%

ثوب الأصيل
شعار شركة ثوب الأصيل

"ثوب الأصيل" تحقق أرباحا 82.4 مليون ريال في 2020 بنمو 2.5%

بلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة 99 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح السنوية لشركة ثوب الأصيل إلى 82.4 مليون ريال، في 2020، مقارنة مع 80.4 مليون ريال، في 2019، بنمو 2.5%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة 99 مليون ريال، مقابل 95.9 مليون ريال، في 2019، بنمو 4.3%.

وبلغت قيمة أرباح الربع الرابع 6.6 مليون ريال.

وقالت ثوب الأصيل إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 10.50%، نتيجة توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية، مما كان له الأثر في زيادة صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

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