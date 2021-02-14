"ثوب الأصيل" تحقق أرباحا 82.4 مليون ريال في 2020 بنمو 2.5%
بلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة 99 مليون ريال
ارتفعت الأرباح السنوية لشركة ثوب الأصيل إلى 82.4 مليون ريال، في 2020، مقارنة مع 80.4 مليون ريال، في 2019، بنمو 2.5%.
وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة 99 مليون ريال، مقابل 95.9 مليون ريال، في 2019، بنمو 4.3%.
وبلغت قيمة أرباح الربع الرابع 6.6 مليون ريال.
وقالت ثوب الأصيل إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 10.50%، نتيجة توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية، مما كان له الأثر في زيادة صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق.