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"ايدج" الإماراتية توقع اتفاقية دفاعية مع شركتين أوكرانيتين بمليار دولار

منتجات إيدج أبوظبي
أحد منتجات شركة إيدج الإماراتية
اقتصاد الإمارات

"ايدج" الإماراتية توقع اتفاقية دفاعية مع شركتين أوكرانيتين بمليار دولار

تتيح تبادل وتطوير التقنيات المتقدمة

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دبي - العربية.نت

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وقعت شركة ايدج الإماراتية، اليوم اتفاقية تعاون استراتيجي ثلاثية الأطراف مع (UkrOboronProm)، مجموعة الدفاع الأوكرانية المملوكة للدولة و(Ukrspecexport)، شركة تجارة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة.

وستتيح الاتفاقية للأطراف الثلاثة إمكانية تبادل وتطوير تقنيات متقدمة تقود إلى استثمارات قيمتها أكثر من مليار دولار.

ووقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، ويوري هوسيف، المدير العام في (UkrObornProm) وفاديم نوزدريا، المدير العام في (Ukrspecexport)، الاتفاقية بحضور ممثلين عن كل الأطراف.

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وجرى التوقيع في قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وقال فيصل البناي: "تولي ايدج اهتماماً بالغاً بالتعاون والتطوير المشترك. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف رغبتنا في التعاون مع شركات دولية رائدة في قطاع الدفاع. ونحن متحمسون إزاء الفرص التي تتاح للإمارات وأوكرانيا للتعاون والتبادل والاستفادة المشتركة من الإمكانات العسكرية والتقنية لكلا البلدين".

وقال يوري هوسيف: "تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية كثمرة لتعاوننا مع مجموعة ايدج، وهي خطوة هامة في إطار جهود التعاون والتطوير المشترك بين الجانبين. ويحمل توقيع الاتفاقية معنى خاصاً بالتوازي مع الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني إلى دولة الإمارات".

وتعد UkrOboronProm مجموعة دفاعية أوكرانية حكومية تأسست في عام 2010 لإدارة مشاريع المجمع العسكري الصناعي. وتضم اليوم تحت مظلتها أكثر من 100 شركة في خمسة قطاعات دفاعية رئيسية، لا سيما في التسلح وتصنيع وتطوير المعدات العسكرية والبحث العلمي وعمليات الاستيراد والتصدير.

وUkrspecexport، هي شركة أوكرانية حكومية تتخصص في التسلح والذخائر والمعدات العسكرية والخاصة، وقطع الغيار والمكونات، والمتفجرات، بالإضافة إلى منتجات أخرى يمكن استخدامها في تطوير وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة. وتقوم بأعمال الإصلاح والصيانة والتحديث للأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، بالإضافة إلى تصدير التقنيات المتطورة.

يذكر أن ايدج هي مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

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