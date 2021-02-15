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عوائد السندات السويسرية لأجل 30 عاما ترتفع فوق صفر بالمئة

The Swiss voted on creating a minimum wage of 22 Swiss francs ($24.70) per hour. (File photo: Shutterstock)
الفرنك السويسري
الأسواق العالمية

عوائد السندات السويسرية لأجل 30 عاما ترتفع فوق صفر بالمئة

للمرة الأولى منذ أبريل 2020

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لندن - رويترز

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ارتفع عائد السندات الحكومية السويسرية لأجل 30 عاما فوق صفر بالمئة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أوائل عام 2020، وهي أحدث إشارة إلى أن توقعات التعافي الاقتصادي تترسخ في أسواق الديون العالمية.

وما بدأ كتحرك قادته الولايات المتحدة في سوق السندات، استنادا إلى توقعات بمزيد من التحفيز المالي، يبدو الآن أنه يكتسب زخما في الأسواق الأوروبية.

قال محللون إن هذا ربما شجعه اعتقاد بأن توزيع لقاح فيروس كورونا سيساعد على تعاف اقتصادي سريع وارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسواق الأسهم.

وفي سويسرا، التي ينظر إليها المستثمرون على أنها سوق آمنة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما سبع نقاط أساس يوم الاثنين إلى 0.001%.

وصعد عائد السندات لأجل 50 عاما بما يزيد على سبع نقاط أساس إلى -0.014 %بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى حوالي -0.28%.

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وانعكست مبيعات السندات السويسرية يوم الاثنين على أسواق السندات الأوروبية إذ وصل عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر بينما ارتفعت عوائد السندات البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس آذار من العام الماضي.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن عوائد كل السندات الحكومية لأجل 30 عاما في منطقة اليورو عادت الآن إلى المنطقة الإيجابية وكذلك تكاليف الاقتراض الدنمركية والسويدية.

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