حصل بنك أبوظبي التجاري على أمر من المحكمة العليا في لندن بتجميد أصول 6 من التنفيذيين وكبار الملاك في مجموعة NMC للرعاية الصحية، بحسب صحيفة "الفايننشال تايمز".

يأتي ذلك في ضوء مطالبة البنك بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن التزوير والتآمر الاحتيالي وهي تهم تواجهها المجموعة.

يُشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري منكشف على مجموعة NMC بما يزيد عن مليار دولار.

الجدير بالذكر أن NMC تأسست في السبعينيات وتعتبر أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، لكنها واجهت مصاعب بعد تشكيك مادي وظهور علامات استفهام بخصوص حجم حصص أكبر مساهميها.

إلى ذلك، كانت إن.إم.سي هيلث، قد أعلنت في 10 فبراير الجاري أنها كلفت بيرلا واينبرج بارتنرز وريسونانس كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لنشاط الرعاية الصحية في الإمارات.

وقالت إنه تقرر أن تمضي عملية البيع بالتوازي مع محادثات إعادة الهيكلة الجارية مع مقرضي إن.إم.سي.

وكانت رويترز أوردت في ديسمبر كانون الأول نقلا عن مصادر أن الأوصياء على مشغل المستشفيات المتعثر إن.إم.سي هيلث يستطلعون مدى اهتمام مشترين محتملين لنشاط الشركة في الإمارات وسلطنة عمان، وهو ما قد يدر نحو مليار دولار.

ووافقت إن.إم.سي في ديسمبر كاون الأول على بيع وحدتها يوجين للإخصاب في المختبرات إلى فريزنيوس هليوس مقابل قيمة مشروع إجمالية بنحو 525 مليون دولار، ومن المتوقع إتمام العملية بحلول نهاية النصف الأول من 2021.

وكانت السيولة المتاحة لدي إن.إم.سي 78.9 مليون دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2020، إلى جانب تسهيلات ائتمانية لم يجر سحبها بعد بقيمة 167.3 مليون دولار في إطار تسهيل التمويل الإداري لها.